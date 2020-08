Racewagen op zonne-energie getest op Nieuwkerkse heuvel met hulp van Clarebout Potatoes Christophe Maertens en Erik De Block

12 augustus 2020

17u33 8 Heuvelland De nieuwe ontsluitingsweg in Nieuwkerke was woensdag even het testparcours voor de BleuPoint, een wagen op zonne-energie ontworpen door ingenieursstudenten van de universiteit van Leuven. Het project wordt gesponsord door Clarebout Potatoes. “De weg is perfect oefenterrein voor een belangrijke wedstrijd in Zuid-Afrika.”



De BluePoint is een Belgische zonnewagen gebouwd door een team van 19 ingenieursstudenten, die samen meer dan 15 maanden aan het project werkten. Niet zonder succes, want de ploeg haalde met het voertuig de wereldtitel binnen in 2019 in Australië, na een race van 3021 km door de outback. Het Agoria Solar Team rust echter niet op zijn lauweren en wil zich in februari opnieuw in de kijker werken op de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika.

24-urenrace

“We zijn een 20-tal ingenieursstudenten van de KU Leuven en bouwen om de twee jaar een nieuwe zonnewagen om deel te nemen aan wedstrijden over heel de wereld”, zegt Romanie Cnockaert (20) uit Wervik. Romanie studeert burgerlijk ingenieur en heeft binnen het team de functies van strateeg en pilote. “Toen ze vorig jaar wereldkampioen werden, was ik er nog bij. De wedstrijd waar ik wel aan zal deelnemen is de 24-urenrace in Zolder. In februari wacht ons dan een grote uitdaging in Zuid-Afrika.”

“Clarebout Potatoes is een van onze sponsors en de nieuwe weg die ze hier lieten aanleggen is een perfect testterrein. De straat werd trouwens aangelegd door het bedrijf van mijn vader. Het is op die manier dat we in contact kwamen met Clarebout”, aldus de studente. “Er ligt er hier een helling waarvan er gelijkaardige terug te vinden zijn op het parcours in Zuid-Afrika. We willen nu uitproberen of de wagen dit wel aankan. Geraakt onze auto vlot over de berg? Aan welke snelheid gebeurt dat? Wat is ons verbruik daarbij? Dat zijn vragen waarop we hier een antwoord willen krijgen. Maar ook bergaf testen we. Onze zonneauto remt dan regeneratief, wat willen zeggen dat bij het afremmen energie terug naar de batterij gaat. Ook voor ons piloten is een goed om eens een heuvel op te rijden.”

Goede conditie

Niet iedereen slaagt erin aan het stuur van de Bleupoint te kruipen. “Een eerste vereiste is dat je smal genoeg bent, want in de cockpit is er echt niet veel plaats. Alleen twee kleinere jongens van de ploeg en ik zijn klein genoeg. Maar ook je conditie moet in orde zijn. Het kan heel warm worden in de stuurcabine. Natuurlijk hoort er wel wat stuurvaardigheid bij. Het is helemaal anders dan sturen met een gewone wagen. Je zit helemaal recht met die zonnepanelen naast jou. Het vergt wel wat oefening. Daarom dat we elke week gaan rijden, onder meer in Zolder.” Meer info via www.solarteam.be/nl