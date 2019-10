Poperingse An-Sofie Noppe stelt in Dranouter nieuwe EP voor Christophe Maertens

30 oktober 2019

09u04 0 Heuvelland Drie groepen tonen begin volgende maand wat ze in hun mars hebben in het Muziekcentrum Dranouter. Daarbij ook An-Sofie Noppe uit Poperinge, die er haar nieuwe EP laat horen.

Op 1 november om 20.30 uur speelt het uit Canada afkomstige Darren Eedens & The Slim Pickin’s in het muziekcentrum van Dranouter. “Darren Eedens is een oude ziel vol verbeelding”, aldus het Muziekcentrum. “Hij combineert uptempo tracks met ietwat morbide teksten. Met een ongeëvenaarde live energie zingt hij over leven en dood. Eedens speelt hard en snel met zijn banjo, gitaar en mandoline als zijn favoriete wapens. Soms gebruikt hij enkel zijn stem. Uit het kruim van de Britse en Canadese folkscene selecteerde hij 3 muzikale metgezellen.”

Op vrijdag 8 november beklimt de Poperingse An-Sofie Noppe het podium in Dranouter. “An-Sofie Noppe kende enkele jaren geleden succes met haar debuutcd ‘We Blijven Hier’. An-Sofie is niet blijven stil zitten en heeft tussendoor veel nieuwe songs geschreven. Nu is ze terug met een kersverse EP. Hiervoor keert ze terug naar haar Poperingse roots. De nieuwe songsteksten zijn nog eerlijker dan ze tot nu waren.”

Trio Dhoore en Tom Moore en Archie Moss doen op 15 november hun ding. “Trio Dhoore is modern in zijn eenvoud en laat ruimte voor eigen invulling van de luisteraar”, aldus de organisatoren. “Het trio klinkt soms folky, dan weer filmisch. Hun nieuwe plaat ‘August’ is een instrumentaal album met 9 hoofdstukken, geïnspireerd op het verhaal van een Vlaamse visser die 33 reizen naar IJsland overleefde.”

Later in het najaar wordt Golden Glows en ManOrLion (29/11) en Ye Vagabonds (6/12) verwacht.