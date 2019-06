Plannen voor nieuwe brandweerkazerne in Wulvergem krijgen stilaan vorm Christophe Maertens

13 juni 2019

14u12 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op voor een nieuw te bouwen brandweerkazerne. Die zou er komen langs de Hooghofstraat, tussen de dorpskern van Wulvergem en het gehucht ‘Het Hooghof’. Op dinsdag 25 juni is er een infomoment.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat de bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastlegt in een bepaald gebied. Als een RUP is goedgekeurd kunnen op basis van dat plan omgevingsvergunningen afgeleverd worden. In Heuvelland maakt het gemeentebestuur momenteel een RUP voor de nieuwe brandweerkazerne, die kadert in de brandweerhervorming waarbij de korpsen van Mesen, Kemmel en Nieuwkerke fusioneren. Die fusie komt er na een wijziging in de regelgeving waarbij per oproep vijf brandweermannen en een onderofficier binnen een bepaalde tijd op de plaats van een ongeval of brand moeten zijn. De verschillende kleine brandweerkorpsen kunnen dit niet garanderen. Grotere kazernes zijn dus een must, in het kader van beschikbaarheid van manschappen.

Voor de nieuwe kazerne werd eerst een locatie gezocht, waarbij een van de belangrijkste parameters de interventietijd was. De Hooghofstraat kwam daarbij als meest geschikte locatie naar voor. Ondertussen werd een startnota opgemaakt, een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie voor het gebied waar de kazerne zou komen. De procesnota is een informatief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld. Het College van burgemeester en schepenen van Heuvelland heeft in zitting van 29 mei 2019 de start- en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘brandweerkazerne’ goedgekeurd. De startnota kan worden geraadpleegd via de website van de gemeente. Op dinsdag 25 juni om 19.30 uur is er een informatiemoment georganiseerd in OC De Walvis, Hooghofstraat 2 in Wulvergem.