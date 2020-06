Overeenkomst tussen provincie en buurman: speelplein Kemmelberg kan eindelijk open Christophe Maertens

18 juni 2020

15u25 6 Heuvelland Het nieuwe speelplein in provinciedomein Kemmelberg in Heuvelland mag open, na anderhalf jaar wachten. Het kwam tot een akkoord tussen de provincie en een klagende buur.

Een nieuw speelplein in Kemmel gaat anderhalf jaar na aanleg eindelijk open. Dat kan omdat het tot een akkoord kwam tussen de provincie en een buurman die in december 2018 een procedure had aangespannen. De bewoner drong aan om de speelzone volledig te verwijderen onder meer op basis van stedenbouwkundige redenen en bovenmatige burenhinder. Dat werd betwist door de provincie. De provincie komt de buurman nu gedeeltelijk tegemoet en zal het terrein en het wandelpad tussen de speelzone en de private eigendom inrichten en aanplanten zodat beide zones zoveel mogelijk afgeschermd worden. Daar tegenover staat dat de buurman accepteert dat het speelterrein op die plaats blijft. De beslissing van de provincieraad staat toe het speelpleintje meteen te openen. De speelzone bevindt zich nabij de Lettingstraat en Gremmerslinde en de voormalige comandobunker en vormt een recreatief rustpunt aan de voet van de Kemmelberg.