Organisator Festival Dranouter: “Ik kan niet met zekerheid zeggen of we dit te boven komen, maar het is wel de bedoeling” Christophe Maertens

16 april 2020

17u47 2 Heuvelland Bavo Vanden Broeck, de directeur van Festival Dranouter, zal er alles aan doen om het grootste muziekevent van de Westhoek door de coronacrisis te sleuren. Dat zal enkel kunnen als de overheid steunmaatregelen uitschrijft voor de sector. “Als de regering een opening maakt om op kleine schaal iets te organiseren, dan gaan we ons publiek dat zeker geven.”

Flip Kowlier, Brihang, Willem Vermandere, Het Zesde Metaal: het zijn slechts enkele namen die we in het weekend van 7,8 en 9 augustus zullen moeten missen op de weide van Dranouter, nadat de Nationale Veiligheidsraad de stekker uit de festivalzomer trok. Voor festivaldirecteur Bavo Vanden Broeck komt het nieuws niet onverwacht, maar een fijn gevoel is het toch even niet. “Wij hebben net als zovelen de persconferentie gevolgd van de Nationale Veiligheidsraad. De conclusie was duidelijk. Geen massafestivals tot eind augustus, betekent ook: geen Festival Dranouter in 2020.”

Geen inkomsten

“Met het organiseren van ons festival zijn we een heel jaar bezig. Als de vorig editie stopt dan begin je onmiddellijk aan de volgende. Je legt artiesten vast, gaat op zoek naar logistiek en je begint een promotiecampagne in elkaar te steken. Dat betekent dat we al heel veel kosten hebben gemaakt. Het wil ook zeggen dat een groot deel van de jaaromzet volledig verdwijnt. Geen festival betekent geen inkomsten.”

Misschien gaan we in de loop van de zomer opnieuw kleine concerten kunnen organiseren. Als dat kan, gaan wij onmiddellijk kijken om ons publiek toch iets aan te bieden Bavo Vanden Broeck

“Of we dit overleven? Ik kan daar nu niet met zekerheid op antwoorden. We gaan er alles aan doen om er in 2021 opnieuw te staan, maar dat zal enkele kunnen als de overheid de nodige flankerende maatregelen treft. Ook moet er duidelijkheid komen binnen welke context we eventueel wel iets kunnen doen. Misschien gaan we in de loop van de zomer opnieuw kleine concerten kunnen organiseren. Als dat kan, gaan wij onmiddellijk kijken om ons publiek toch iets aan te bieden. We gaan er alles aan doen om het hoofd boven water te houden, maar we moeten de mogelijkheden krijgen van de overheid.”

Trouw

Voor de editie 2020 waren er al tickets verkocht. “We hebben elk jaar een vroegboekactie, waarop onze trouwste bezoekers op intekenen. Wat er gebeurt met de tickets, dat zijn we nu aan het bekijken. Wel hoop ik dat de mensen het woord ‘trouw’ goed gaan vasthouden, we gaan die mensen nodig hebben om opnieuw op te starten.”

We moeten niet naïef zijn en denken dat we vanaf september weer zomaar grote evenementen kunnen gaan opzetten, waar we met z’n allen voor een groot podium staan dansen. Alles zal geleidelijk worden opgebouwd Bavo Vanden Broeck

“Een kleiner festival organiseren in het najaar, lijkt ons niet mogelijk. De herfst is immers nog heel onduidelijk. We moeten niet naïef zijn en denken dat we vanaf september weer zomaar grote evenementen kunnen gaan opzetten, waar we met z’n allen voor een groot podium staan dansen. Alles zal geleidelijk worden opgebouwd. Het heeft dus geen zin iets voor te bereiden voor het najaar. We gaan al heel blij zijn dat we onze krachten kunnen verzamelen om in 2021 het festival weer op poten te krijgen.”

Werkloosheid

De organisatie in Dranouter heeft dertien mensen op de loonlijst staan, waarvan tien fulltime equivalent. Die werken niet allemaal voor het festival zelf, maar ook voor de horecazaak en voor de concertzaal. “De helft van hen staat nu op een werkloosheidsuitkering, we bekijken hoe de rest van hen verder moet”, zegt Bavo. “Maar zonder ons team kunnen we niets doen en het is wel de bedoeling om hier weer uit te geraken.”

80.000 jobs

“Het is echter dramatisch: er zijn berekeningen geweest dat voor heel de sector – niet alleen voor de festivals – het verlies boven het miljard euro loopt en dat er zomaar eventjes 80.000 jobs op het spel staan. Artiesten zijn daar een onderdeel van, maar het gaat ook over geluidstechniekers, toeleveranciers, mensen die tenten verhuren,... Het festival is maar het topje van de ijsberg, het gaat over heel het systeem dat er aan vast hangt. Er is een grote solidariteit, maar iedereen zal zijn best moeten doen om te overleven.”

De directeur geeft toe dat dat verre van evident zal zijn. “We hebben in het verleden al in woelige watertjes gezeten en eruit geraakt. We hopen dat dit nu ook zal lukken, maar nogmaals, het zal echt afhangen van de maatregelen die de overheid voorziet. Het gaat bij ons niet om een sluiting van twee maanden en dan weer verder, voor ons is het een verlies van een volledig jaar. Als we enkel een overbrugging gaan krijgen voor een korte periode, dan geraken we er niet. Het is belangrijk dat de politiek daadkracht toont en de mogelijkheden ontwikkelt waardoor de sector niet over de kop gaat.”