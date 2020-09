Oppositiepartij CD&V Heuvelland doet bevraging bij bevolking: “Meer nood aan controle en sensibilisering om verkeerssnelheid aan te pakken” Christophe Maertens

30 september 2020

16u36 12 Heuvelland “Meer snelheidscontroles en inzetten op sensibilisering.” Dat is de eindconclusie uit de bevraging rond de verkeersveiligheid die CD&V Heuvelland deze zomer uitvoerde. “Sensibiliserende maatregelen zoals extra seingeving, wegversmallingen of verkeersremmers en veel meer snelheidscontroles dringen zich op.”

CD&V Heuvelland peilde deze zomer via een bevraging naar de mening van de inwoners over de verkeersveiligheid in de gemeente. “Onze bevraging was een groot succes”, zegt bestuurslid Nathan Duhayon. “Meer dan 250 gezinnen vulden ze in, vanuit elk van de 8 dorpen. Bovendien gingen de meeste inwoners verder dan enkel aankruisen of ze al dan niet zone 30 willen in hun volledige dorpskern, maar deden ze veel suggesties. De meeste antwoorden kwamen uit Westouter, Nieuwkerke, Kemmel en Wijtschate, waar we veel reacties kregen over onveilige verkeerspunten waar verandering nodig is. In Loker lag de nadruk dan weer specifiek op een te hoge snelheid in de dorpskern.”

“De onverwacht vele reacties tonen aan dat de bewoners enerzijds erg begaan zijn met de verkeersveiligheid in hun dorp, anderzijds zijn ze tevreden om hun bezorgdheden te kunnen delen. Het is aan ons om de vele suggesties in duidelijke voorstellen om te zetten”, aldus fractieleider Geert Debergh.