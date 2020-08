Oppositiepartij CD&V bevraagt inwoners over verkeersveiligheid: “Er zijn nog te veel onveilige situaties in Heuvelland”

Christophe Maertens

25 augustus 2020

07u39 1 Heuvelland De Heuvellandse oppositiepartij CD&V peilt via een bevraging naar de mening van de inwoners over de verkeersveiligheid in de gemeente.

“We vernamen dat het gemeentebestuur overweegt om alle dorpskernen zone 30 te maken. Dit kan een interessante denkpiste zijn, maar we willen graag weten wat de inwoners hier van denken”, zegt bestuurslid Nathan Duhayon. “Naast de specifieke vraag over de snelheid in de dorpen krijgen de inwoners de mogelijkheid om andere gevaarlijke situaties door te sturen en zelf suggesties te doen. We kregen ondertussen al veel reacties. Dit toont aan dat er nog te veel gevaarlijke verkeerssituaties zijn in onze gemeente. Het toenemende toerisme sinds de coronacrisis vergroot in sommige dorpen de nood aan een veilig verkeersbeleid”, zegt Nathan Duhayon.

Verschillende initiatieven

Voor CD&V kadert deze bevraging in een ruimere vraag naar meer verkeersveiligheid. “Verkeersveiligheid is voor ons een absolute prioriteit”, zegt fractieleider Geert Debergh. “We namen daarover al verschillende initiatieven in de gemeenteraad. Zo stelden we in december een verbreding van het voetpad voor aan de oversteekplaatsen in Nieuwkerke. Onlangs nog bekwamen we extra signalisatie op het nieuwe kruispunt Ieperstraat-Staanijzerstraat in Wijtschate voor fietsers. Inwoners hebben nog tot 1 september om ingevulde bevragingen aan ons te bezorgen.” Meer info op de Facebookpagina en website van CD&V Heuvelland.