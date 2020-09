Opnieuw gratis namiddagoptredens met Johnny Clarysse in Muziekcentrum Dranouter: “Het is belangrijk om ook wat ouder publiek te laten genieten” Christophe Maertens

24 september 2020

15u52 0 Heuvelland In Eetcafé ’t Folk in Dranouter zal dit najaar accordeonist en toetsenist Johnny Clarysse drie keer optreden. “Daarbij kan ook het wat ouder publiek genieten van liveoptredens, terwijl ze smullen van een lekker stukje taart en kunnen bijkletsen met vrienden en kennissen.”

“In het cultuuraanbod in coronatijden gaan veel programmamakers vaak op zoek naar artiesten die bekend zijn bij een jonger publiek. Maar tegenwoordig is het belangrijk om ook de ouderen te laten genieten, zodat zij op een veilige manier uit hun kot kunnen komen. Vandaar de beslissing om Johnny Clarysse enkele namiddagen uit te nodigen in Eetcafé ’t Folk”, zegt programmator Steven Reynaert. “Het gaat om maandagnamiddag 19 oktober, maandagnamiddag 16 november en maandagnamiddag 14 december, telkens van 14 uur tot 17 uur.”

“Johnny Clarysse is een bekend gezicht in ’t Folk. Al meer dan 45 jaar slaagt hij er in om met zijn pianotoetsen en zijn accordeon van ieder optreden een groot feest te maken. Hij zingt de pannen van het dak en bekoort alle muziekliefhebbers met de hits van toen en nu. Dankzij deze gratis optredens kan het publiek genieten van livemuziek, terwijl ze smullen van een lekker stukje taart en kunnen bijkletsen met vrienden en kennissen. Kortom: het wordt een veilige, ontspannende namiddag.”

“Alle activiteiten en optredens van Eetcafé ’t Folk en Muziekcentrum Dranouter gebeuren 100 procent coronaproof. We vragen de mensen om hun mondmasker aan te doen bij verplaatsingen. Wie aan zijn tafeltje zit, mag zijn mondmasker afdoen. Het personeel komt aan tafel de bestellingen opnemen. Dansen is helaas nog niet toegestaan, maar dat zal de sfeer niet belemmeren. Om alles veilig te laten verlopen is het aantal plaatsen beperkt. Daarom moeten de mensen op voorhand te verwittigen of ze willen komen via e-mail naar info@dranoutercentrum.be of telefonisch via 057 44 69 33.”