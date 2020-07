Oplichters halen bakzeil: uitbater B&B ruikt onraad door valse cheque VHS

21 juli 2020

18u45 0 Heuvelland Patrick Tamsin (63), de uitbater van B&B ’t Noordhoekstje in Nieuwkerke, is benaderd door oplichters uit het buitenland. Die stuurden hem voor een verblijf in september een cheque met een veel te hoog bedrag. “Maar die bleek niet inwisselbaar”, zegt Patrick.

Zowat veertien dagen geleden kreeg Patrick Tamsin een mail van iemand uit Londen die een verblijf van zeven dagen wilde boeken in B&B ’t Noordhoekstje. “Ik vroeg om het bedrag vooraf te storten op onze rekening”, vertelt Tamsin. “Maar die persoon liet weten dat zoiets onmogelijk was. Hij beweert te werken voor een bedrijf dat evenementen organiseert dat alleen maar via een cheque wou betalen. Ik stemde toe.”

Verkeerd bedrag

Groot was de verbazing van Tamsin toen hij enkele dagen nadien een cheque kreeg toegestuurd met daarop een veelvoud van het bedrag dat nodig was om het verblijf te betalen. “Ik snapte er niks van en trok met de cheque naar de bank”, vertelt hij. “Daar wist men mij te vertellen dat de cheque niet kon geïnd worden. Oplichterij dus.” Tamsin wachtte nog even af. “Ik vond het vreemd dat er geen mail kwam uit Londen om te zeggen dat men een verkeerd bedrag op de cheque had geschreven, met de vraag om het verschil terug te storten. De politie vermoedt dat de oplichters bewust hebben afgewacht om te zien of ik spontaan zou terugstorten. Dat bedrag zou ik ongetwijfeld kwijtgespeeld zijn.”

Boeking geannuleerd

Patrick Tamsin heeft uiteindelijk de man uit Londen een laatste keer gemaild om te zeggen dat de boeking geannuleerd werd. “Eigenaardig is, dat ik over alle gegevens beschik van de aanvrager: naam, adres, telefoonnummer,… Of het zou moeten zijn dat die vals zijn, natuurlijk.” De politie onderzoekt de zaak. Het buurtinformatienetwerk verspreidde een bericht om andere uitbaters van B&B’s in onze regio te waarschuwen voor de praktijk van de oplichters.