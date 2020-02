Opbouw nieuwe kleedkamers FC Westouter is begonnen Christophe Maertens

24 februari 2020

12u28 0 Heuvelland In Heuvelland zijn maandag de werken aan de gebouwen van voetbalclub FC Westouter van start gegaan. De start kende wat vertraging omdat de plannen van de fundering moesten worden aangepast.

De nieuwe kleedkamers van voetbalclub FC Westouter staan al lang op het programma van het gemeentebestuur van Heuvelland. Niet alleen was er een probleem met het dak, de volledige infrastructuur was verouderd en niet duurzaam. “In augustus en september gingen de oude kleedkamers tegen de vlakte”, aldus schepen Wieland De Meyer. “Daarna moesten nog sonderingen gebeuren, waaruit bleek dat de grondsamenstelling slechter was dan bleek uit de sonderingen van rond het gebouw. Daarop moesten de plannen van de fundering en een reeks technische details aangepast en goedgekeurd worden. Het leek ons niet zinvol om net voor de winter nog snelsnel te starten. Alles werd goed uitgetekend en voorbereid, en vandaag (maandag, red.) zijn we eraan begonnen.”

Ondertussen is echter heel wat gebeurd op de site van FC Westouter. “Zo werden er nutsleidingen afgesloten en aangepast naar de nieuwe gebouwen, er werd een nieuwe verwarming geïnstalleerd in de kantine, de asbestplaten op de spelersbanken en de tribune werden vervangen door andere platen”, aldus Eddy Gryson, gemeenteraadslid en bestuurslid van de voetbalclub. “Dat zijn allemaal positieve verbeteringen voor FC Westouter. Nu starten we volop met de opbouw van de nieuwe infrastructuur, de werken zouden voor het eind van het jaar afgerond moeten zijn.”