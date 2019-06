Ook Heuvelland wil bijen helpen Christophe Maertens

12 juni 2019

17u04 0 Heuvelland Net als Ieper en veel andere gemeenten wil ook Heuvelland de bijen, hommels en vlinders helpen. Zo werden bij de recente aanleg van de begraafplaats in Kemmel bloemenweides ingezaaid.

Bijen leveren een grote bijdrage aan de samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Bijen spelen daarbij een belangrijke rol. Honingbijen zijn een indicator voor ons leefmilieu. Het was dan ook geen goed nieuws dat meer dan 34 procent van alle bijen in Europa de lente niet gehaald hebben. Daarom wil ook Heuvelland de diertjes helpen. “Bij de recente aanleg van de begraafplaats in Kemmel hebben we bloemenmengsels ingezaaid. Ook in Westouter werden bloemen gezaaid op landbouwgrond. Daarnaast is de aanleg van de kleurenwaaier een paradijs voor bijen en vlinders. Aan vzw De Loods hebben we ook een vlindertuin ingepland”, zegt het stadsbestuur. Meer info om zelf bijen te helpen op weekvandebij.be.