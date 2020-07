Onmisportclub Servi houdt na 43 jaar op te bestaan: “We verloren een beetje ons bestaansrecht” Christophe Maertens

17 juli 2020

11u55 1 Heuvelland Niet alledaags, maar ze bestaan wel degelijk: clubs waar je duizend-en-een sporten kunt beoefenen. Wijtschate had met Servi zo’n vereniging. Het bestuur trekt er echter na meer dan vier decennia de stekker uit. “We zijn blij dat we veel mooie dingen hebben kunnen organiseren, maar aan alles komt een einde.”

Omni-sportclub Servi, wat staat voor Sport en Recreatie voor Iedereen, zag in 1977 het levenslicht. “We wilden mensen de kans geven aan sport te doen op een recreatieve basis”, zegt secretaris Johan Dierynck (67). “We wilden dat doen door het aanbod zo ruim mogelijk te maken.” Een van de eerste sporttakken waarmee Servi uitpakte was volleybal. “Aanvankelijk werd op de speelplaats van de toenmalige gemeentelijke meisjesschool gespeeld. Later weken we uit naar een verhard terrein bij het voetbalveld, maar in 1982 hielden we ermee op omdat de interesse fel verminderde.”

De tochten begonnen aan een huis in de Ieperstraat en daar spraken de fietsers af in welk café ze de rit zouden beëindigen. Dat was telkens verschillend, zodat alle horecazaken in Wijtschate aan de beurt kwamen Johan Dierynck

Zegening door pastoor

Een andere discipline die op een bepaald moment heel wat belangstelling kende, was wielertoerisme. “Het begon in het najaar van 1977 met een tochtje van veertig kilometer. We vonden sponsors en lieten truitjes maken. Bij het begin van het seizoen zegende pastoor Daniel Verhelst alle fietsen. De tochten begonnen aan een huis in de Ieperstraat en daar spraken de fietsers af in welk café ze de rit zouden beëindigen. Dat was telkens verschillend, zodat alle horecazaken in Wijtschate aan de beurt kwamen. We deden dat een beetje omdat onze sportclub nooit een eigen lokaal heeft gehad.”

De wielertoeristen zagen hun ledenaantal echter steeds maar dalen in aantal en in 1989 reden ze de laatste rit in groep. “Ook de dames van onze club deden trouwens een fietstochtje, op woensdagavond. Voor de meesten onder hen was het de enige keer dat ze in de week gingen fietsen, maar dat was net de bedoeling van onze club: op een ontspannende manier samen aan sport doen.”

Spel zonder grenzen

In de loop der jaren passeerden heel wat sporttakken de revue, zoals turnen, tennis, heren- en damesvoetbal, zwemmen, basket, voetbal, badminton tot zelfs schaken. “Daarnaast organiseerden we ook andere activiteiten”, weet de secretaris. “Zo kwamen op een bepaald moment enkele leden met het idee op de proppen om eens naar de Oostkantons te gaan langlaufen. De inschrijvingen liepen zo goed dat we meteen een tweede bus moesten boeken. De eerste keer lag er weinig sneeuw, maar dat kon de pret niet delven. Twee jaar later, in 1991, kregen we nog eens een bus vol en reisden we af naar Bütgenbach. “

In 1981 organiseerde Servi een Spel zonder grenzen. “Toen was dat heel populair op tv. Op zondag 16 augustus 1981 streden acht teams uit Heuvelland om de beste te zijn. Een ploeg uit Kemmel won de eerste editie, terwijl wij een jaar later op het hoogste schavotje mochten plaatsnemen.”

Boek

Servi dacht ook aan de jongeren en tussen 1986 en 1999 hield de club tijdens de paasvakantie een jeugdsportweek. “De sportdienst van de gemeente heeft die uiteindelijk overgenomen.” Ook andere sporten gingen op eigen kracht verder of kenden geen belangstelling meer. De laatste jaren verloor de club dan ook een beetje zijn bestaansreden. “Drie van onze vier bestuursleden zijn niet meer van de jongsten, mezelf meegerekend (lacht). Het leek ons dus het ideale moment om er een punt achter te zetten”, besluit de secretaris. Johan en zijn collega’s hadden graag feestelijk afscheid genomen, maar het coronavirus stak daar een stokje voor. Wel mooi is het boekje dat werd gemaakt met de geschiedenis van Servi. Daarin staan heel wat foto’s die Johan terugvond in zijn rijk archief. Dat archief gaat nu naar de gemeente Heuvelland. Het boekje kost vijf euro en is te koop in café Saint-Hubert, bij bakkerij Walbrou en in kruidenierszaak Apetijtje in Wijtschate.