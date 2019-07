Ondergrondse glasbol in Wijtschate Christophe Maertens

25 juli 2019

17u26 0 Heuvelland In Wijtschate kunnen mensen vanaf nu hun lege flessen kwijt in een ondergrondse glasbol.

De glasbol werd geplaatst in de Schoolstraat, naast de bib en OC De Klaverhulle en kan vanaf nu gebruikt worden. De glasbol heeft twee inwerpzuilen, een voor gekleurd glas en een voor wit glas. “Ondergrondse glasbollen maken minder lawaai, ogen mooier en zorgen voor minder sluikstorters”, aldus het gemeentebestuur. “Toch vragen wij om alleen glas in de glasbol te gooien tussen 8 en 20 uur om geluidsoverlast te beperken. De andere glasbollen in Heuvelland staan bovengronds op volgende locaties: in de Reningelststraat in De Klijte, de Reningelststraat in Kemmel, de Zuidlindestraat in Nieuwkerke, de Lettingstraat in Dranouter, bij de kerk van Loker, aan het oud brandweerarsenaal in Westouter, langs de Sint-Kwintenstraat in Wulvergem en aan Kapellerie in Wijtschate. “Je kan steeds glas aanleveren op het recyclagepark in de Heirweg in Nieuwkerke”, aldus nog het gemeentebestuur.