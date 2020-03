Nog geen sprake van annulering Festival Dranouter: “Voorlopig nog geen bands afgezegd” Christophe Maertens

26 maart 2020

11u03 5 Heuvelland De organisatie van Festival Dranouter vindt het nog te vroeg om nu al te beslissen of het muziekevenement al dan niet kan doorgaan. “Voorlopig werken we gewoon verder zoals gepland, weliswaar van thuis.”

“Er zijn veel vragen over Festival Dranouter 2020”, zegt organisator Bavo Vanden Broeck. “De verwachtingen zijn dat tegen eind mei de situatie langzaam weer zal normaliseren. Aangezien Festival Dranouter pas veel later plaatsvindt, namelijk op 7, 8 en 9 augustus, doen we verder met de voorbereidingen, weliswaar van thuis. Wanneer er ten laatste een beslissing moet worden genomen, is niet duidelijk. We volgen de maatregelen, berichtgevingen en richtlijnen van de overheid nauwgezet op. Mocht de situatie veranderen, dan laten we dit zo snel mogelijk weten. Voorlopig hebben nog geen bands afgezegd. Nu zijn we nog aan de line-up aan het sleutelen en animatie en dj’s aan het zoeken. Op zich doen we hetzelfde als vorig jaar op dit moment, maar dan aan een iets trager tempo. Het thuiswerken is een uitdaging, maar zoals iedereen moeten we ons aanpassen.” Als het festival dan toch niet zou kunnen plaatsvinden in augustus, dan worden ticketaankopen correct afgehandeld binnen het vooropgestelde wettelijk kader. “Maar laat ons duimen voor een fantastische festivalzomer. En intussen: Blijf binnen & stay safe!”, aldus nog de directeur.

Rock Werchter

Voor veel jongeren is het niet alleen uitkijken naar het Dranouter Festival, maar ook naar het veel vroeger geplande Rock Werchter. Organisator Live Nation zegt eveneens voorlopig gewoon verder te doen met de voorbereidingen van het festival. De promotiecampagne van het festival werd enkele dagen geleden al wel stopgezet. Volgens viroloog Marc Van Ranst is de kans klein dat zomerfestivals als Rock Werchter zullen doorgaan op de voorziene data. “Pas nadat de piek van de coronacrisis bereikt is, kan er overwogen worden om de maatregelen gefaseerd terug te schroeven”, aldus Van Ranst.