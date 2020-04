Nieuwe weg krijgt asfaltlaag: “Respect voor de arbeiders in deze coronatijd.” Christophe Maertens

10 april 2020

15u56 3 Heuvelland In de Nieuwkerke werd ondanks de coronacrisis verder gewerkt aan de nieuwe weg.

In Nieuwkerke is de aanleg bezig van de nieuwe omleidingsweg naar het bedrijf Clarebout. Die weg moet ervoor zorgen dat de aanvoer vanuit de Seulestraat en de Dranouterstraat niet meer door het dorp moeten. “Ondanks de coronacrisis werd er verder gewerkt aan de weg”, laat schepen Wieland De Meyer weten. “De weg werd geasfalteerd en de verbinding voor fietsers en wandelaars naar de Seulestraat ligt in gebonden steenslag. Respect voor de arbeiders!”.