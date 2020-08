Nieuwe uitkijktoren langs stiltepad in Westouter: “Bomen nemen na verloop van tijd de stalen constructie over” Christophe Maertens

11 augustus 2020

14u56 1 Heuvelland Willem Goemaere uit Reningelst is een opmerkelijke project aan het realiseren langs het Stiltepad in Westouter. Hij bouwt er een uitkijktoren, waarvan de tijdelijke metalen constructie mettertijd overmeesterd zal worden door bomen.

Wandelaars zullen het al hebben opgemerkt: de drie meter hoge stalen constructie in weide langs het Stiltepad in Westouter. Het tuig is een uitkijktoren gebouwd door Willem Goemaere uit Reningelst. “Het is een metalen constructie die in de loop der jaren moeten worden ingepalmd door de bomen die er rond staan.”

Schietwilg en hagebeuk

Willem pikte het concept op tijdens zijn studies. “Het is een idee van de universiteit van Stuttgard en het is mij eigenlijk altijd bijgebleven. “Het is dus de bedoeling dat de bomen de metalen constructie overnemen”, klinkt het. “Daarvoor gebruik ik twee boomsoorten. De schietwilg groeit snel, maar sterft ook sneller af. Het is echter een zachte houtsoort, die gemakkelijk de verbinding kan maken met de metalen constructie. Dat gebeurt via speciale verbindingsstukken. Daarnaast is er de haagbeuk, een harde boomsoort die pas binnen 30 à 35 jaar volgroeid is. De bomen zullen dan het platform van de uitkijktoren dragen. Binnen meer dan 100 jaar zal dit werk echt tot de verbeelding spreken.”

Wie op de toren kruipt, krijgt een prachtig uitzicht op de Douvevallei. “Bij mooi weer heb je zelfs zicht op Rijsel.” Willem kon zijn project realiseren via crowdfunding. De helft van het bedrag komt van het Landschapsfonds Westhoek, dat steunt verleend aan groene projecten. “Maar ook om het project te bouwen, kreeg ik veel hulp. De jongeren van de jeugdbeweging JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu, nvdr.) werkten met plezier mee en ook onder meer de boswachter deed zijn duit in het zakje.”

Dagelijkse metamorfose

Willem Goemare heeft met De Nieuwe Weeldernis een bedrijfje dat levende bouwstructuren maakt. “Ik ontwerp en maak levende bouwstructuren, waarbij dode constructies worden geënt op levende planten. Het aanzicht evolueert als een dagelijkse metamorfose, seizoen per seizoen, jaar na jaar. De mogelijkheden en toepassingen zijn legio, denk maar aan speeltoestellen, carports, loopbruggen, infoborden en ... inderdaad, uitkijktorens.”