Nieuwe uitbaters voor ecologische camping Ecochique: “Het is nu al een verrijking voor ons leven” Erik De Block Christophe Maertens

31 mei 2019

18u25 1 Heuvelland De camping Ecochique in Westouter, waar (bijna) alles op een ecologische manier wordt aangepakt, heet vanaf zaterdag opnieuw gasten welkom. Nadat de vorige uitbater een jaar geleden door omstandigheden de zaak moest stopzetten, neemt een koppel uit Beselare het heft in handen. “Het is nu al een verrijking voor ons leven.”

Lorenzo Buyse (40) en zijn echtgenote Tietsia Durnez (36) wonen sinds 2003 in Beselare. Tietsia begon vijf jaar geleden als verzorgende in Heuvelland te werken. “We kwamen hier vaak wandelen of iets eten in een van de vele restaurantjes die de buurt rijk is. We werden langzaam maar zeker verliefd op de regio”, zegt Lorenzo.

Op een bepaald moment zag de man op Facebook dat er een nieuwe uitbater werd gezocht voor de ecologische camping Ecochique langs de Hellegatstraat in Westouter. “We hebben er lang moeten over nadenken, maar we besloten toch de stap te zetten en de zaak over te nemen. Wel hebben we ook nog een andere job.”

Sauna

Camping Ecochique behoudt het oorspronkelijke concept, met andere woorden: zoveel mogelijk ecologisch. Zonnepanelen wekken de energie op en afvalwater wordt op een natuurlijke manier gezuiverd. Op het terrein bevinden zich ook een ecozwemvijver (zonder chloor) en een sauna. Daarnaast wordt gewerkt met streekproducten.

Er staan nu zes grote tenten, maar het is de bedoeling om dat aantal op te drijven naar tien. “In de tent vind je een dubbele boxspring, met voor de koude nachten een elektrisch deken. Er zijn ook een frigo, een minibar en een tv”, verduidelijkt Lorenzo. “De klanten mogen verder gebruik maken van de buiten- en van de binnenkeuken. Ze vinden er een wasmachine en een droogkast.”

We hebben nu een week in een van onze tenten geslapen. Het is echt een zalig gevoel. Je wordt hier wakker door het gezang van de vogels, heerlijk toch? Lorenzo Buyse

Het koppel wordt niet meteen eigenaar, maar ‘huurkoopt’ de camping - eerst huren, en mogelijk later alsnog aankopen. De camping is nog altijd in het bezit van de eerste eigenaar uit Wevelgem. “Omdat de camping al een jaar leegstond, hebben we nogal wat werk gehad om alles weer in orde te krijgen. Het gras stond al fors hoog. Maar we hebben er tot nu geen spijt van. Het is een verrijking voor ons leven. Je leert een heleboel nieuwe mensen kennen en in Heuvelland gebeurt alles op een wat gemoedelijkere manier.”

Champagne

Uiteraard moest het koppel zelf ook even de accommodatie uittesten vooraleer de gasten te ontvangen. “We hebben nu een week in een van onze tenten geslapen. Het is echt een zalig gevoel. Je wordt hier wakker door het gezang van de vogels, heerlijk toch?”

De camping opent op zaterdag 1 juni officieel de deuren. “We hebben meteen klanten uit Luxemburg en uit Rekkem. We zullen die mensen heel hartelijk welkom heten. Ze krijgen een glaasje champagne.” Meer info op de Facebookpagina.