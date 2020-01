Nieuwe stek voor KLJ Weredra in De Galoye Christophe Maertens

27 januari 2020

17u04 1 Heuvelland De KLJ Weredra heeft een nieuw onderkomen in De Galoye in Loker en organiseerde er een eerste activiteit.

“Na de verkoop van de oude school in Westouter moest KLJ Weredra het enkele jaren zonder lokaal stellen”, aldus schepen Wieland De Meyer van Heuvelland. “In tussentijd kregen ze berging in Westouter en konden ze via een overeenkomst het jeugdhuis en de zaal in Westouter gebruiken. Maar een eigen lokaal is natuurlijk veel handiger voor een dergelijke jeugdbeweging. Toen KLJ Loker-De Klijte besloot hun werking te stoppen, heeft KLJ Weredra in overleg met de gemeente afgesproken om hun lokaal in gebruik te nemen in OC De Galoye in Loker. Die locatie ligt centraal in hun werkgebied, en blijft zo in gebruik voor de jeugd van Heuvelland.”