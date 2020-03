Nieuwe rotonde zet Heuvelland in de kijker als fietsgemeente Christophe Maertens

23 maart 2020

13u59 1 Heuvelland In Kemmel is de nieuwe rotonde aan de Polka afgewerkt. Opvallend zijn de gekleurde fietsfiguren die er te zien zijn. “Het is de bedoeling om op die manier onze gemeente meer en meer in de kijker te zetten bij de sportieve fietsers.”

De fietsfiguren zijn afkomstig van het project ‘De Ontsnapping’ bedacht door kunstenaar en wielerliefhebber Erik Nagels. De kunstenaar haalde zijn inspiratie bij de kleine felgekleurde plastic speelgoedrennertjes die in de jaren 1960 tot ’70 in de trommels met waspoeder zaten. De kinderen waren daar gek op en speelden daarmee hun eigen ronde van Frankrijk na. “Het is onze manier om Heuvelland meer en meer in de kijker te zetten bij de sportieve fietsers”, zegt Stefaan Decrock, coördinator toerisme en lokale economie in Heuvelland.

Ook met het initiatief ‘Home Land of cycling’ zet de gemeente meer in op fietsers en fietsen. Vlaanderen klopte aan bij de gemeente Heuvelland waar in het OC de Gaper een onthaalpunt voor fietsers werd ingericht. Het onthaalpunt is gekoppeld aan de fietsroute Gent-Wevelgem en aan de Hellingenroute.