Nieuwe openingsuren dienst senioren Christophe Maertens

29 mei 2019

17u01 0 Heuvelland De dienst senioren in Heuvelland heeft nieuwe openingsuren.

“Bij de dienst senioren, gehuisvest in het Sociaal Huis in Wijtschate, kan je terecht voor advies, informatie en dossierbegeleiding betreffende alle pensioenen”, aldus het gemeentebestuur. “Het bewijs van leven voor de Franse pensioenen wordt hier afgeleverd. Daarnaast is deze dienst het centraal aanspreekpunt voor alle senioren uit Heuvelland. Van hier uit wordt de seniorenraad ondersteund. In samenspraak met de seniorenraad worden vormende, recreatieve en informatieve activiteiten georganiseerd. Ook het Dorpsrestaurant wordt vanuit deze dienst gecoördineerd.”

De nieuwe openingsuren zijn: dinsdag tussen 15 uur en 19 uur, woensdag 9 uur en 12 uur, donderdag tussen 9 uur en 12 uur en vrijdag tussen 9 uur en 12 uur. Het sociaal huis bevindt zich aan het Sint-Medardusplein in Wijtshate en is telefonisch bereikbaar via 057/440487.