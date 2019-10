Nieuw fietsonthaalpunt aan OC De Gaper Christophe Maertens

02 oktober 2019

08u52 0 Heuvelland Aan OC De Gaper in Kemmel is sinds kort een fietsonthaalpunt te vinden. Het punt ligt op de fietsroute Gent-Wevelgem in Flanders Fields.

Het onthaalpunt is een onderdeel van het Homeland of Cycling-project, een project met steun van Toerisme Vlaanderen. Samen met Westtoer werd tachtigduizend euro geïnvesteerd in vier nieuwe douches, waarvan een voor mensen met een beperking. Daarnaast werd een fietsopbergruimte ingericht. Alles staat dagelijks ter beschikking van de wielertoeristen. Wie de accommodatie wil gebruiken, moet wel reserveren.