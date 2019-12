Natuurgebied Broekelzen krijgt er halve hectare bos bij Joyce Mesdag

01 december 2019

14u38 0 Heuvelland Natuurgebied Broekelzen in Westouter is afgelopen weekend uitgebreid met 5000 vierkante meter bos. Die uitbreiding kwam er dankzij een samenwerking tussen natuurvereniging Natuurpunt en vinyl- en parketspecialist Unilin. 115 werknemers van het bedrijf plantten in totaal 1.250 bomen.

In Vlaanderen moeten de komende jaren enkele honderden hectaren extra bos aangeplant worden, dat legt Europa ons op. Natuurpunt heeft een actie opgezet, het project ‘Bos voor Iedereen’, om die doelstelling te helpen bereiken. Daarbij probeert het zo veel mogelijk grond te kopen en zelf bossen aan te planten. “’Bos voor Iedereen’ is dit jaar aan haar negende editie toe”, zegt Johan Carrette van Natuurpunt. Sinds de eerste editie zijn al 55 hectare of 110 voetbalvelden nieuw bos aangeplant in Kampenhout, Kontich, Lier, Loppem, Maasmechelen, Ninove, Sint-Katelijne-Waver, Zedelgem en Zottegem.

“Ook in onze regio, Heuvelland, Ieper, Zonnebeke en Poperinge, moet heel wat bos aangeplant worden”, zegt Johan Carrette van Natuurpunt. “Dankzij een samenwerking met Unilin hebben we dit weekend natuurgebied Broekelzen in Westouter kunnen uitbreiden met 5000 vierkante meter bos, ofwel 1.250 bomen.”

Reeën en eekhoorns

“In het algemeen proberen we vooral bij die aanplantingen de versnippering van bos weer tegen te gaan, door met extra bos afzonderlijke bossen opnieuw met elkaar te verbinden”, zegt Carrette. “Dat is vooral nuttig voor dieren zoals reeën en eekhoorns bijvoorbeeld, omdat ze dan geen straten moeten kruisen om van het ene deel van hun biotoop naar de andere kant te gaan. Hier gaat het enkel om een uitbreiding van een bestaand bos. Dat is ook héél waardevol, omdat het een bestaand bos helpt beschermen. Zo vormt het onder meer een buffer voor pesticiden die gebruikt worden in de landbouw en die via de wind naar het bos waaien.”

Unilin sponsorde niet alleen de uitbreiding van het bos, 115 van zijn werknemers kwamen ook de 1.250 bomen aanplanten. “We houden onze ecologische voetafdruk steeds in het oog”, zegt Florence Vandermeulen van Unilin. “Zo zijn onze producten gemaakt van 100% circulair hout dankzij hoogtechnologische reinigingsprocessen en een gespecialiseerd productieproces. Op die manier wordt geen enkele boom specifiek voor onze producten gekapt en geven we hout een tweede leven.”

“Daarnaast investeren we ook graag mee in projecten van externe partijen die bij onze filosofie aansluiten. Dit jaar kozen we ervoor om Natuurpunt te steunen met de uitbreiding van de Broekelzen in Westouter.”

Elzen en iepen

Het zijn vooral elzen en iepen die aangeplant werden. “De grond is enorm nat hier, dus veel andere bomen overleven hier niet. Welbepaalde boomsoorten wel, vandaar dat we dus voor die bomen hebben gekozen.” Het belooft alvast een heel mooi bos te worden. “De ondergrond is hier ook enorm geschikt voor voorjaarsbloemen als wilde hyacinten, de bekende boshyacinten zijn dat, en bosanemonen. Die verspreiden zich heel snel, dus die gaan hun weg van in het bestaande bos heel snel tot hier vinden.”