Najaarprogramma Muziekcentrum Dranouter: een Ierse singer-songwriter en covers van Mozart en Roy Orbison Christophe Maertens

16 oktober 2019

11u04 0 Heuvelland Het najaarprogramma van Muziekcentrum Dranouter raakt goed vol.

Nu vrijdag 18 oktober is er een gratis Foyerconcert met ERNST. “Over ERNST is weinig geweten”, aldus het muziekcentrum. “Is het een band, een collectief of een soloproject? ERNST maakt muzikale bewerkingen van onder meer William Blake en William Shakespeare en speelt covers van Mozart en Roy Orbison.”

Ierse singer-songwriter

Op zaterdag 26 oktober is er optreden van de Ier John Blek. “Brek bracht begin oktober met ‘Empty Pockets’ een eerste single van zijn nieuwe album uit, dat op 7 februari 2020 verschijnt. ‘The Embers’ wordt de vijfde soloplaat van de jonge Ierse singer-songwriter”, aldus de organisatoren. “Als support act staat de Vlaamse singersongwriter Dries op het programma.”

Op vrijdag 1 november is Darren Eedens aan de beurt. “Een oude ziel vol verbeelding. Hij combineert uptempo tracks met ietwat morbide teksten, met een ongeëvenaarde live energie zingt hij over leven en dood.”

Reveil

Ook die dag organiseert de gemeente Heuvelland in nauwe samenwerking met Muziekcentrum Dranouter een tweede lokale editie van Reveil. Dat is een gratis evenement dat mensen op 1 november dichter bij elkaar brengt met muziek, lokale levensverhalen en poëzie. Op de begraafplaats van Kemmel is het folktalent Nele Vercruijsse aan het werk te zien en te horen. “Breng een fakkel, zaklamp of kaars mee”, aldus de organisatoren.

Verwacht

In de rest van het najaar wordt onder meer verdacht: An-Sofie Noppe, Trio Dhoore en Tom Moore & Archie Moore, kinderkunstendag ‘Rode Schoentjes’ en Ye Vagabonds. Meer info op de website www.muziekcentrumdranouter.be.