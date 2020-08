N-VA Heuvelland wil randparking in centrum Westouter, gemeentebestuur zegt daaraan te werken Christophe Maertens

06 augustus 2020

16u49 0 Heuvelland De partij N-VA Heuvelland vindt dat de parkeerproblemen in Westouter moeten worden aangepakt. “Meestal blijven de wagens enkele uren tot de hele dag daar geparkeerd, wat last teweegbrengt en een gevaar is voor verkeersongevallen”. De partij pleit voor een randparking nabij de dorpskern.Het gemeentebestuur zegt gronden te verwerven voor een extra parking.

“In Heuvelland is het in deze tijden bijzonder druk. Heel wat mensen brengen hun vakantie in eigen land door, of maken korte uitstappen om te fietsen, te wandelen of gewoon een terrasje te doen in onze streek”, zegt N-VA-raadslid Ivo Fonteyne. “We kunnen dit alleen maar toejuichen en het maakt dat onze lokale horeca daar een graantje van kan meepikken in deze tijden. Uiteraard komen de meeste van die bezoekers naar onze dorpen met de wagen. In enkele deelgemeenten is er een parking voorhanden: de nieuwe parking in Kemmel, het marktplein in Nieuwkerke en het dorpsplein in de Klijte. Echter, in Westouter kan er enkel langs de rijweg geparkeerd worden, en dat schept toch wat problemen. Ook bij grotere evenementen als de Elfbergentocht of de Belcanto-Classic doen er zich parkeerproblemen voor. Meestal blijven de wagens enkele uren tot de hele dag daar geparkeerd, wat toch wat last teweegbrengt en tevens een gevaar inhoudt”.

Definitief akkoord

De oplossing bestaat er volgens N-VA in om in eerste instantie de parking nabij het voetbalplein in de Blauwpoortstraat te gebruiken wanneer er geen voetbalmatchen zijn. “Maar dit zal niet volstaan. We pleiten er dan ook voor om een randparking in te richten nabij de dorpskern. We denken bijvoorbeeld aan de gronden aansluitend op het DOP in de Meersstraat. Misschien zijn er ook OCMW-gronden dicht bij het dorp die hiervoor kunnen ingericht worden?”

“We zijn blij met de steun van N-VA voor een punt dat letterlijk in ons verkiezingsprogramma stond. We zijn inderdaad de laatste hand aan het leggen aan de onderhandelingen om gronden te verwerven om onder andere een groene parking aan te leggen in de dorpskern van Westouter. Ik hoop in de komende maanden een definitief akkoord naar de gemeenteraad te kunnen brengen”, reageert schepen Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

Wandelverbinding

In het programma van het gemeentebestuur staat inderdaad te lezen dat de uitbreiding dat de wandelverbinding tussen de Blauwpoortakker en het DOP wordt gecombineerd met extra speelmogelijkheden, een waterbuffer en een groene parking.