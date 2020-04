N-VA Heuvelland vraagt maatregelen ter ondersteuning lokale economie: “We stellen voor om een ‘Heuvellandbon’ in het leven te roepen.” Christophe Maertens

24 april 2020

15u42 3 Heuvelland N-VA Heuvelland wil een ‘Heuvellandbon’ in het leven roepen. Dat is een waardebon die inwoners via de webshop van de gemeente kunnen aankopen om te besteden bij een deelnemende handelszaak van Heuvelland.

“Het gemeentebestuur van Heuvelland heeft in dit coronatijdperk al een paar maatregelen afgekondigd, zowel voor de volksgezondheid als om de zware gevolgen voor het dagdagelijks leven van burgers, verenigingen en middenstanders wat draaglijker te maken”, zegt N-VA-gemeenteraadslid Ivo Fonteyne uit. “De ene maatregel is al nuttiger dan de andere. De afgelasting van de gemeentebelastingen voor 2020 vinden we een goede zaak, vooral voor die mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Maar dat is anderzijds een lineaire maatregel die mensen begunstigt die het misschien niet zo nodig hebben.”

N-VA zegt het jammer te vinden dat hun fractie niet bij de besluitvorming van de maatregelen werd betrokken. “Via overleg hadden we op een positieve en constructieve manier een bijdrage kunnen leveren aan het lokale besluitvormingsproces hieromtrent”, klinkt het.

Bij de genomen maatregelen blijft er volgens N-VA Heuvelland een bevolkingsgroep wat in de kou staan: de lokale handelszaken, horecabedrijven en korte ketenbedrijven. “Veel Heuvellandse zelfstandigen komen ons vertellen dat het water werkelijk aan hun lippen staat”, zegt het raadslid. “Gezien de grote inspanning die van iedereen wordt gevraagd om het virus in te dijken, moet iedereen die nog lang de gevolgen van de crisis zullen dragen, evenzeer kunnen rekenen op de solidariteit van onze gemeenschap.”

Op de komende gemeenteraad van 27 april zal N-VA voorstellen een ‘Heuvellandbon’ in het leven te roepen. “Dit is een waardebon die inwoners via de webshop van de gemeente kunnen aankopen om te besteden bij een deelnemende handelszaak onze gemeente”, zegt het raadslid. “Mensen betalen bijvoorbeeld 20 euro en in ruil krijgen ze een waardebon van 24 euro. De 4 euro wordt door de gemeente bijgepast en de betreffende handelszaak ontvangt onmiddellijk het volle bedrag. De houder van de waardebon kan die dan besteden na de crisis. Een win-winsituatie voor zowel de zelfstandige die onmiddellijk broodnodige inkomsten verwerft, als voor de inwoner die meer koopkracht krijgt voor zijn besteed geld en aldus beloond wordt om te kopen in eigen gemeente.”