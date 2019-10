N-VA Heuvelland steunt MUG-heli met cheque van 3.000 euro: “Zolang deze dienst niet gesubsidieerd wordt, zullen we bij de gemeente blijven aandringen om steun te verlenen” Christophe Maertens

28 oktober 2019

08u49 6 Heuvelland N-VA Heuvelland organiseerde een actie om de MUG-heli te steunen. In totaal werd zo’n 3.000 euro opgehaald. “Zolang de federale overheid de MUG-dienst niet subsidieert, zal N-VA blijven aandringen bij het gemeentebestuur om steun te verlenen.”

Tijdens de gemeenteraad van Heuvelland in juni diende N-VA-raadslid Ivo Fonteyne een voorstel in om de MUG-heli financieel te steunen. Dat werd toen door de meerderheidsfractie (Gemeentebelangen) afgekeurd. Het bestuur merkte daarbij op dat ze geld liever aan eigen hulpverlening gaf dan aan iets waarin de federale overheid tekort schiet.

“Er heerste heel wat onbegrip bij de burger omwille van deze beslissing”, zegt Stefaan Herbout van NV-A Heuvelland. “Veel mensen dragen de MUG-heli een warm hart toe, en willen dat die in de lucht blijft om de bevolking te helpen. Dat de heli de voorbije twee jaar al zes keer tussengekomen is in onze gemeente speelt ook mee.” N-VA Heuvelland nam daarom het initiatief om zelf een actie op poten te zetten.

In enkele handelszaken en op evenementen in Heuvelland werden collectebussen geplaatst, waar mensen geld in konden deponeren. Dat leverde 1.012,82 euro op. “Ook verleenden we onze medewerking aan een stand van de MUG-heli op de voorbije Kemmelse rommelmarkt. Daar haalden we nog eens 450 euro op.” De vzw Heuvellink, de vorig eigenaar van het Heuvellink-minibusje en vroegere partner van het gemeentebestuur, stortte 1.000 euro. De brandweer van Kemmel gaf 500 euro. “N-VA Heuvelland is samen met vzw Heuvellink, Brandweer Kemmel en alle milde schenkers blij met het bekomen resultaat, en heeft dan ook met enige fierheid een cheque overhandigd van zo’n 3.000 euro aan de mensen van de MUG-heli”, klinkt het bij de partij. “En zolang de federale overheid deze MUG-dienst niet subsidieert, zal N-VA blijven aandringen bij het gemeentebestuur om toch steun te verlenen. Heuvelland is immers tot nog toe één van de weinige West-Vlaamse gemeenten die niet met geld over de brug komt.”