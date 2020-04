Muziekcentrum Dranouter zoekt nieuwe datum voor uitgestelde concerten Christophe Maertens

03 april 2020

08u36 3 Heuvelland Het Muziekcentrum Dranouter is op zoek naar een nieuwe datum voor geannuleerde concerten en activiteiten. Al aangekochte tickets blijven geldig.

“Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, annuleren we alle concerten en activiteiten tot en met zondag 10 mei”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Voor elk optreden gaan we op zoek naar een nieuwe datum en voor enkele is dat al gelukt.”

Eetcafé ‘t Folk en Dranouter Experience volgen de maatregelen van de overheid op. Het café blijft zeker dicht tot en met zondag 19 april. Het boeken van (dag)uitstappen uit het aanbod van Dranouter Experience is niet mogelijk, eveneens tot en met zondag 19 april. Mocht de situatie veranderen, dan laat het muziekcentrum dat zo snel mogelijk weten via de Facebookpagina en de website van Eetcafé ‘t Folk, en via de website van Dranouter Experience.

De tickets die al werden aangekocht voor concerten en activiteiten die niet doorgaan, blijven geldig voor een nieuwe datum. “Voor de concerten en activiteiten na 10 mei blijven we de adviezen en verplichtingen volgen inzake het coronavirus”, zegt de directeur.

Update concertkalender tot en met 10 mei 2020:

• 13/03/2020: Martin Harley (UK) - op zoek naar nieuwe datum

• 21/03/2020: Paul James and the Drowned Lovers (UK) + Workshop Folk Big Band - nieuwe datum: 8 mei 2021

• 22/03/2020: Bron van Pijn door Miguel Bouttry - op zoek naar nieuwe datum

• 28/03/2020: Dennis Ellsworth (CA) - op zoek naar datum

• 04/04/2020: Steven De Bruyn Solo - nieuwe datum: 12 maart 2021

• 10/04/2020: Sarah Jane Scouten Band - op zoek naar nieuwe datum

• 11/04/2020: BAL EXPERIENCE - volgende Bal Experience: 5 december 2020

• 18/04/2020: Lentewandeling Bergen vol Verhalen - volgende lentewandeling: 17 mei 2020

• 18/04/2020: Spilar - nieuwe datum: 4 december 2020

• 24/04/2020: Yürt - nieuwe datum: 2 oktober 2020

• 25/04/2020: Gratis Foyerconcert Vincent Coomans - op zoek naar nieuwe datum

• 02/05/2020: Meskerem Mees - op zoek naar nieuwe datum

• 08/05/2020: Rob Lutes (CA) - op zoek naar nieuwe datum

“Zorg goed voor jezelf, blijf in je kot en we hopen je snel terug te zien in Muziekcentrum Dranouter”, klinkt het nog.