Muziekcentrum Dranouter zoekt instrumenten: “Wie een schenking doet, mag als eerste ‘De Klankmakerij’ bezoeken” Christophe Maertens

13 januari 2020

19u18 2 Heuvelland Het Muziekcentrum Dranouter is op zoek naar instrumenten en instrumentenkoffers om het nieuwe museum mee aan te kleden. “Wie een schenking doet, mag als eerste ‘De Klankmakerij’ komen bezoeken”, vertelt voorzitter Bavo Vanden Broeck van Dranoeter vzw.

In het gebouw van Muziekcentrum Dranouter is de ontmanteling bezig van het [F] Experience Museum, na vijftien jaar dienst. In de plaats van het [F] Experience Museum komt De Klankmakerij, een kindvriendelijk doe-museum waar de bezoeker al spelend kennis kan opdoen over muziek en de regio. “Voor de aankleding van het museum en de uitwerking kunnen we nog heel wat instrumenten en instrumentenkoffers gebruiken”, vertelt Bavo Vanden Broeck. “Wie een schenking doet, mag als eerste ‘De Klankmakerij’ komen bezoeken.”

Folkmuseum

Onder de noemer Dranouter Experience biedt Dranoeter vzw een brede waaier van groepsactiviteiten aan: een smultocht, een initiatie volksdans, een namiddag volksspelen en een match boerengolf. Daarnaast kunnen mensen bij Dranouter Experience terecht voor verschillende muzikale vertelwandelingen onder leiding van Yves Bondue. Muziekcentrum Dranouter pakt ook elk jaar uit met een nieuwe Winterwandeling, een ontspannend moment om Heuvelland te leren kennen vanuit een unieke invalshoek. “Misschien wel de bekendste activiteit uit het aanbod van Dranouter Experience was 15 jaar het [F] Experience Museum”, weet Vanden Broeck. “Het [F] Experience Museum bevond zich in het gebouw van vzw Muziekcentrum Dranouter en Dranoeter vzw, in de Dikkebusstraat in Dranouter. Het interactieve folkmuseum was een toonaangevende trekpleister tot ver buiten de provinciegrenzen, vooral voor gezinnen, groepen en scholen. Na vijftien jaar was het verhaal uitverteld en dus besloten we het museum in oktober 2019 te sluiten.”

Oproep

In de plaats van het [F] Experience Museum komt een nieuwe toeristische trekpleister op maat van gezinnen en scholen: ‘De Klankmakerij’. Dat wordt een kindvriendelijk doe-museum waar je al spelend kennis kunt opdoen over muziek en onze regio. Eind 2020 - begin 2021 hoopt Dranoeter vzw de eerste bezoekers te kunnen verwelkomen. “Ondertussen zijn de renovatiewerken al bezig”, gaat de voorzitter verder. “De ruimtes zijn zo goed als leeg. Zo veel mogelijk decoratie, meubels en schermen worden gerecupereerd voor De Klankmakerij, maar we hebben nog heel wat materiaal nodig. Voor de aankleding van het museum en de uitwerking van enkele spelletjes roepen we de hulp in van muziekliefhebbers. Zo hebben we nog veel instrumenten nodig. Dat mag van alles zijn: tamboerijnen, fluiten, saxofoons, trombones, bongo’s, violen en mondharmonica’s. Daarnaast kunnen we ook instrumentenkoffers gebruiken.”

Bedanking

“Misschien zijn er fanfares die nog oude instrumenten en koffers hebben liggen. Of zijn er mensen die vroeger muziekschool deden, maar daarmee gestopt zijn. Wie dus nog een instrument of koffer heeft liggen en het niet meer nodig heeft, zou ons erg op weg helpen met een schenking. Om alles in goede banen te leiden, vragen we mensen om ons via e-mail of telefoon te contacteren. Als bedanking mag iedereen die een schenking doet, als eerste een bezoekje brengen aan ‘De Klankmakerij’”, besluit Bavo. Wie instrumenten(koffers) wil schenken, kan contact opnemen via communicatie@dranoutercentrum.be of op 057/44.69.33.