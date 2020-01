Muziekcentrum Dranouter programmeert de agenda al meteen vol Christophe Maertens

21 januari 2020

09u12 0 Heuvelland Een nieuw jaar en al meteen een druk programma in Muziekcentrum Dranouter. Naast enkele optredens staan er leerlingenconcerten gepland en belooft ook het Valentijnsweekend een topper te worden.

Op 25 januari komen Munnelly & McGowan naar het Muziekcentrum. Volgens de organisatoren is David Munnelly een virtuoos op de diatonische accordeon. Hij toerde onder andere met artiesten zoals The Chieftains. De muzikant, die tot de beste accordeonspelers wordt gerekend, is schatplichtig aan zijn Ierse grootouders, maar overtreft hun invloeden. De afgelopen tien jaar speelde David in duo samen met gitarist Shane McGowan (niet te verwarren met de leadzanger van The Pogues). Dit jubileumconcert is een must voor de echte folkliefhebber.

I Am Oak

De Nederlandse groep I Am Oak beklimt op 1 februari het podium van het Muziekcentrum. Hun laatste album ‘Osmosis’ – ondertussen al hun zesde plaat – is opnieuw een mix van folk, indie en americana met rauwe gitaarranden.

Gitarist Florian De Schepper en violiste Anouk Sanczuk, allebei muzikanten van de grope Broes, kiezen op zaterdag 8 februari voor een intieme setting. Zweedse polka’s, Ierse reels en Braziliaanse samba’s zijn maar een paar invloeden die te vinden zijn in hun composities.

Leerlingenconcerten

Zoals de voorbije jaren zijn in het Muziekcentrum Dranouter enkele leerlingenconcerten gepland in de eerste maanden van het jaar. Op zondag 26 januari is het de beurt aan de klassieke afdeling Heuvelland. Hun optreden is gratis en begint om 11 uur. Op zondag 9 februari is het om 10.30 uur de beurt aan de volksmuziekafdeling voor een gratis optreden. “Het Valentijnsweekend belooft een topper te worden”, zegt directeur Bavo Vanden Broeck. “Op vrijdag 14 februari is er in het Eetcafé om 19.30 uur een gratis concert van de afdeling ‘lichte muziek’ van dé Academie. Op zaterdag 15 februari speelt de Amerikaan Caverns zijn intieme singersongwritermuziek. Het keukenteam zorgt voor aangepaste Valentijnsmenu’s, zowel voor fans van de traditionele keuken als voor wie graag vegan eet.”

Johnny Clarysse

Op schrikkelzaterdag 29 februari vindt het Feest van de Westhoek plaats in het Muziekcentrum. “De lokale jongens van kleinkunstduo Fokkervreugde breiden voor deze gelegenheid hun bezetting uit met slag- en blaaswerk”, weet de directeur. “Het wordt een avond met heel wat verrassingen en regionaal feestplezier. In het voorprogramma bijvoorbeeld staat de strafste charmezanger van de Westhoek: Johnny Clarysse. De voorverkoop loopt zo hard dat er nog maar dertig tickets over zijn. Omdat het een drukke schrikkeldag wordt, werken we die avond met het concertmenu. Wil je erbij zijn, reserveer dan als de bliksem je tickets.” Meer info en tickets op www.muziekcentrumdranouter.be.