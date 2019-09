Muziekcentrum Dranouter opnieuw uit de startblokken na vakantie Christophe Maertens

04 september 2019

08u42 0 Heuvelland In het Muziekcentrum Dranouter is het nieuw concertseizoen op gang geschoten. Al meteen staan er enkele mooie namen op het programma.

Het muziekcentrum gaat onmiddellijk van start met een mooie naam: op zondag 15 september komen The Kimberleys er het podium beklimmen. “Isobel Kimberley heeft een uniek stemgeluid en is een van de strafste tekstschrijfsters van de UK. Met Britse onderkoelde humor, maar ook met echte emoties slaagt ze erin om van elke songtekst miniatuurromans te maken. Haar partner in crime Jim Kimberley is een crack in componeren en arrangeren van de juiste melodieën”, aldus het muziekcentrum. Vorig jaar was het duo al te zien en te horen in de foyer. Het concert is gratis.

Op vrijdag 20 september staat BASta² geprogrammeerd. BASta² is bassist Joris Vanvinckenroye en fluitiste Jana Arns. “De groep is te vinden op een kruising tussen neo-klassiek, jazz, soundtrack en trad”, klinkt het.

Griff Trio doet op zaterdag 5 oktober zijn ding. Hun muziek is geworteld in verschillende Europese tradities, maar met zin voor vernieuwing in melodie en aanpak. “Het wordt allesbehalve een traditionele concertavond. Voor zelfverklaarde folkies, maar zeker ook voor elke zelfrespecterende muziekliefhebber een echte aanrader.”

Ondertussen laat het muziekcentrum weten dat de nog maar net enkele weken geleden aangekondigde tryout van Brihang op 12 oktober is uitverkocht. Begin volgende maand lanceert het muziekcentrum een wedstrijd waarbij een duoticket te winnen is.

En ook nog dit: het eetcafé is op 6 september weer open na een weekje verlof.