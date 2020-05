Muziekcentrum Dranouter bereidt zich voor op het najaar: “We kunnen niet wachten om de muziekliefhebber terug te zien” Christophe Maertens

20 mei 2020

07u53 0 Heuvelland Play local, act local, dat wordt dit najaar het Muziekcentrum Dranouter wordt voor dit najaar. Het muziekcentrum is zich aan het voorbereiden op gevarieerd concertaanbod, waarbij de nodige veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd. Ondertussen kregen een aantal uitgestelde concerten een nieuwe datum.

“De coronamaatregelen worden geleidelijk aan versoepeld. Elke versoepeling is een stapje dichter bij het gewone leven”, aldus Steven Reynaert, verantwoordelijke bij het Muziekcentrum Dranouter. “Nu, meer dan ooit, is het belangrijk om het lokale aanbod te ontdekken: fietstochtjes in eigen natuur, restaurants om de hoek, musea in het naburige dorp, kleine en lokale muziekwerkingen i.p.v. de mastodonten. Play local, act local. Dat wordt dit najaar ons motto.”

Gevarieerd concertaanbod

Bij Muziekcentrum Dranouter zien ze het graag positief: “We bereiden ons voor op een gevarieerd concertaanbod voor dit najaar - met de nodige veiligheidsmaatregelen natuurlijk. We kunnen niet wachten om de muziekliefhebbers terug te zien op een van onze live-optredens in de concertzaal, leerlingenconcerten, dansateliers, muziekworkshops en gratis optredens in Eetcafé ‘t Folk.”

Ondertussen zijn, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, alle concerten en activiteiten tot en met eind juni geannuleerd. Voor sommige activiteiten is er een nieuwe datum gevonden.

• Paul James and the Drowned Lovers (UK) + Workshop Folk Big Band - nieuwe datum: 8 mei 2021

• Steven De Bruyn Solo - nieuwe datum: 12 maart 2021

• Bal Experience - volgende Bal Experience: 5 december 2020

• Lentewandeling Bergen vol Verhalen - volgende lentewandeling: 17 mei 2020

• Spilar - nieuwe datum: 4 december 2020

• Yürt - nieuwe datum: 2 oktober 2020

• Gratis Foyerconcert Vincent Coomans - nieuwe datum: 25 september 2020

• De Garre - nieuwe datum: 5 juni 2021

• Hayseed Dixie (US) - nieuwe datum: 17 oktober 2020

Meer info op de website of via de Facebookpagina van het Muziekcentrum.