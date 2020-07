Motorrijder in levensgevaar na frontale botsing in Wijtschate LSI

12 juli 2020

16u40

Bron: LSI 0 Heuvelland Op de weg tussen Wijtschate (Heuvelland) en Mesen is zondagnamiddag een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval.

De motorrijder reed rond 14.30 uur van Wijtschate richting Mesen. In een bocht op de Waals-Vlaamse grens kwam het tot een frontale botsing met een tegenligger. Eén van beide voertuigen moet van het rijvak afgeweken zijn waarna de botsing volgde. Een MUG-team diende de eerste zorgen aan de motorrijder toe en bracht de man naar het ziekenhuis over. Door het ongeval is de Komenstraat in Wijtschate voor alle verkeer afgesloten. Een deskundige zal in opdracht van het West-Vlaamse parket de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken.