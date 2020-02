Mooimaker vindt bierflesje van 56 jaar oud Christophe Maertens

19 februari 2020

15u37 0 Heuvelland In Heuvelland heeft Mooimaker Giovanni Knockaert tijdens een opruimbeurt een mooie vondst gedaan. Tegen een boom zag de man plots twee bierflesjes staan van het merk Stella Artois, waarvan er een uit 1964 stamt.

De Mooimakers trekken geregeld in Heuvelland op pad om zwerfvuil op te ruimen. In de Kroonaardstraat in Wijtschate vond Giovanni Knockaert onlangs twee oude bierflesjes. “Ze stonden recht tegen een boom en zaten half in de grond. Door de stormen van de afgelopen weken is de grond blijkbaar wat omgewoeld, waardoor ze nu zichtbaar werden. Er stond ook nog een derde flesje, maar dat was gebroken. Op een van de flesjes stond onderaan het jaartal 1964. Ze moeten er dus al heel wat jaren gestaan hebben. Een stukje geschiedenis.”

Maar de Mooimakers halen niet alleen geschiedenis op. In de Ieperstraat in Wijtschate bijvoorbeeld hebben ze de voorbije weken 144 blikjes, 27 petflessen, 12 glazen flessen, 7 kauwgompotjes en 31 sigarettenpakjes aangetroffen. Op zaterdag 14 maart organiseert IVVO samen met de gemeente Heuvelland een jaarlijkse zwerfvuilactie. “Dit jaar doen negentien verenigingen mee”, weet Giovanni. “Daarnaast nemen ook de acht Heuvellandse scholen deel. Ten slotte gaan we met de vrijwilligers onder het gemeentelijk personeel ook weer op stap.”