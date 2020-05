Monteberg Rally wordt verreden op 29 en 30 augustus en verhuist naar Poperinge Christophe Maertens

12 mei 2020

09u03 10 Heuvelland De 48ste editie van de Monteberg Rally, die gepland stond op 2 en 3 mei in De Klijte, zal op zondag 30 augustus verreden worden. Het rallycentrum verhuist naar Poperinge.

Door de gezondheidscrisis die ons land treft, besloot de Vlaamse Autofederatie alle kampioenschappen te annuleren, maar bevestigde meteen dat organisatoren die hun wedstrijd toch nog willen organiseren alle steun zouden krijgen. Club Superstage heeft altijd de ambitie gehad om de 48ste editie van de Station Le Seau Monteberg Rally te organiseren in 2020. Na de recente beslissingen van de Veiligheidsraad en in overleg met de verschillende gemeente- en stadsbesturen, staat de wedstrijd nu gepland op 29 en 30 augustus. Het rallycentrum verhuist naar het centrum van Poperinge en het parcours telt twee verschillende klassementsproeven: KP Dikkebus en KP Busseboom. Het wordt dus op meerdere niveaus een alternatieve Monteberg Rally. “De Station Le Seau Monteberg Rally wordt de ideale wedstrijd om na de lange gedwongen inactiviteit opnieuw ritme op te doen voor het intense najaar in de rallysport”, zegt organisator Club Superstage.