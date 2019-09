Mobiele lichtmast kan worden uitgeleend Christophe Maertens

10 september 2019

10u39 0 Heuvelland De gemeente Heuvelland kocht een mobiele lichtmast aan. “Die zal door onze diensten worden gebruikt, maar kan ook worden uitgeleend.”

“De afgelopen jaren hebben we heel wat materiaal vernieuwd in de uitleenpost”, zegt schepen Wieland De Meyer. “We kochten ook wat extra zaken aan, zoals dit jaar een mobiele lichtmast. Er was soms een vraag naar zo’n mast bij evenementen tijdens de week waarbij de aanwezigen later naar huis gaan, na het doven van de lichten. De verlichting kan worden geplaatst op een parking in een weide of gewoon om extra verlichting te hebben bij een van de vele evenementen die onze gemeente rijk is. Deze lichtmast zal door onze diensten gebruikt worden, maar kan ook uitgeleend worden door verenigingen via de uitleendienst. Alweer een versterking van de ondersteuning aan de verenigingen.” De mobiele lichtmast is een investering van 4.500 euro.