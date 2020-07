Met de Surprice Bicycle Tour combineert Christof zijn liefde voor ijsjes en fietsen Christophe Maertens

17 juli 2020

13u26 0 Heuvelland Christof Thorrez (47) van Christof Thorrez (47) van ijssalons Surprice in Westouter en Houthulst heeft een mooi fietsconcept uitgewerkt. Met zijn Surprice Bicycle Tour wil de zaakvoerder, zelf ooit eliterenner zonder contract, de twee Westhoekgemeenten op een smakelijke manier verbinden.

Christof Thorrez is het fietsen nog altijd genegen. “Toen ik vorig jaar mijn zaak in Westouter opende, speelde ik al met het idee om iets te doen rond fietsen. In deze coronatijden leek de timing ideaal, ook omdat veel mensen thuis blijven”, zegt de ijsjesverkoper. “De Surprice Bicycle Tour is een fietsproject met het accent op smullen, sneukelen en smikkelen. We hebben enkele rondritten uitgewerkt, zowel voor gezinnen als voor de geoefende wielertoerist.”

Christof riep daarbij de hulp in van Marc Desender van fietseninheuvelland.be. Marc tekende het parcours van de tochten uit. “De deelnemers starten aan Surprice Houthulst of Surprice Westouter. Daartussen kunnen ze een stop maken in Hotel Ariane in Ieper of in het Munchenhof in Langemark. Maar je kunt ook kortere ritten fietsen. De smultoer richt zich tot gezinnen met kleinere kinderen, terwijl de sneukeltoer eerder als daguitstap is bedoeld. Bij de heuveltoer (80 kilometer), voor de meer ervaren fietsers of voor de e-bikers, doen de deelnemers het volledig traject van Houthulst naar Heuvelland of omgekeerd.”

“Al de ritten werken via knooppunten. Ten slotte is er de Rodeberg Challenge voor het zwaardere fietswerk, over 96 kilometer met twee beklimmingen. Start en finish liggen aan het ijssalon op de Rodeberg. Inschrijven voor een van de tochten kost vijf euro, maar dan krijg je al meteen een smulkaart van vij euro, die je kunt inruilen voor een ijsje of iets anders. Er is een stempelkaart waarmee een prijs kan worden gewonnen.”

De toeristische dienst van Heuvelland, Ieper en Langemark-Poelkapelle verleenden hun medewerking aan het project.