Mestgassen worden koppel varkenshouders uit Komen-Waasten fataal: “Eén ademteug kan al genoeg zijn om het bewustzijn te verliezen”

Heuvelland

Net over de taalgrens in Ploegsteert is woensdag een koppel varkenshouders in hun stal overleden . Patrick Taveirne (59) en zijn echtgenote Ann Decleir (59) raakten bedwelmd en vergiftigd door mestgassen. “Het gevaarlijkste gas is waterstofsulfide. Eén ademteug kan al genoeg zijn om het bewustzijn te verliezen”, weet landbouwconsulent voor Boerenbond West-Vlaanderen Pieter-Jan Delbeke.