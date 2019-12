Mesense asielzoekers verhuizen eventjes naar Westouter

Christophe Maertens

09 december 2019

17u40 2 Heuvelland De 100 asielzoekers die tijdelijk in Mesen zullen verblijven, verhuizen tussen 6 en 18 januari naar ‘t Eksternest in Westouter. De reden daarvoor is dat Peace Village die periode bezet is. “We verwachten geen problemen.”

Rode Kruis-Vlaanderen opent midden deze maand een tijdelijk noodopvangcentrum voor verzoekers om internationale bescherming in Mesen”, zegt Hilde Van Gastel van Rode Kruis Vlaanderen. “We maken daarvoor gebruik van het vakantieverblijf Peace Village. We doen dat op vraag van de federale overheid omdat er een tekort aan opvangplaatsen in ons land is.” Het is de bedoeling dat de asielzoekers op 17 december in Mesen aankomen en daar tot en met 30 januari verblijven, uitgezonderd tussen 6 en 18 januari, want dan was Peace Village al geboekt.” Het Rode Kruis ging daarom op zoek naar oplossing om de 12 dagen te overbruggen en vond die in buurgemeente Heuvelland. Daar bleek in het Centrum voor Jeugdtoerisme (CTJ) ’t Eksternest langs de Poperingseweg in Westouter plaats te zijn. Het CTJ is eigenaar van het gebouw en verhuurt het voor de periode die nodig is aan het Rode Kruis.

Medische problemen

“Wij werden afgelopen maandag ingelicht dat de asielzoekers die op dat moment in Mesen verblijven tussen 6 en 18 januari verhuizen naar ’t Eksternest”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Net als in Mesen zullen de bewoners in Westouter de meest elementaire zorgen krijgen: een dak boven hun hoofd, voedsel, de nodige veiligheid en een minimum aan comfort. Daarnaast verleent het Rode Kruis eerste hulp bij medische problemen, verzorgen ze een beperkt aantal activiteiten en beantwoorden ze de eerste vragen van de bewoners.” De schepen verwacht geen problemen. “De organisatie is in handen van het Rode Kruis en die hebben ervaring met dergelijke zaken. Het is bovendien slechts voor een korte periode.”

Net als in Mesen zal Olivier Friore, die in Menen het opvangcentrum onder zijn hoede heeft, ook in Westouter alles in goede banen leiden. Andere medewerkers uit Menen zullen in het ’t Eksternest meehelpen. ’s Nachts zal er toezicht zijn. De bewoners kunnen vrij binnen en buiten en dat tussen 6 uur ’s morgens en middernacht.

Goede verstandhouding

“Alle bewoners zullen het centrum ten laatste verlaten op 18 januari “, zegt schepen De Meyer. “Het gaat dus over een heel tijdelijke noodopvang van iets meer dan tien dagen. Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat dit in een goede verstandhouding met de buurt zal gebeuren. We hebben ondertussen de bewoners van Westouter op de hoogte gebracht.” Mensen die met vragen en bekommernissen zitten, kunnen terecht bij de gemeente via 057/450450 of info@heuvelland.be.

De tijdelijke opvangplaatsen in Mesen en Westouter komen er omdat Fedasil voor meer asielzoekers opvang nodig heeft. Sinds enkele maanden stijgt de opvangduur in de centra en om de opvang te kunnen verzekeren zijn er extra plaatsen nodig.