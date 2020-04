Marjan Rouseré legt eed af als nieuw raadslid tijdens coronazitting Christophe Maertens

28 april 2020

09u48 0 Heuvelland Op de gemeenteraad van Heuvelland, die door de coronamaatregelen in OC De Fontien plaatsvond, heeft Marjan Rouseré de eed afgelegd als nieuw raadslid.

Marjan Rouseré uit Westouter komt het team van Gemeentebelangen versterken. Ze vervangt Bieke Dewaele, die verhuisd is uit Heuvelland en dus niet meer in de gemeenteraad mag zetelen. Als 18-jarige nam Bieke Dewaele deel aan de verkiezingen in 2012. Sinds 2016 zetelde ze in de OCMW-raad en sinds 2019 in de gemeenteraad. “We bedanken Bieke voor haar mooie inzet gedurende al die jaren. Ook wensen we haar veel succes met haar verdere carrière”, zegt eerste schepen Wieland De Meyer.