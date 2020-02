Man voor rechter na amok op camping Christophe Maertens

04 februari 2020

08u56 1 Heuvelland Een man die op camping Ypra in Kemmel als poetsman werkte moet voor de rechter van Ieper verschijnen omdat hij op een paar momenten agressief uit de hoek kwam en er klappen vielen. Hij had ook pepperspray bij zich.

Nadat er eerder al een incident was geweest met een bezoeker, kreeg de klusjesman het aan de stok met de uitbater van de camping. Dat gebeurde op 1 juni vorig jaar. De politie werd erbij geroepen, maar toen die arriveerde bleek de man al de benen te hebben genomen. Even later werd hij in de kraag gegrepen, maar ondertussen had hij wel de pepperspray weggestopt.

Toiletten schoonmaken

G.P. verscheen voor de rechter om zich te verantwoorden voor slagen en verwondingen. De rode draad in het verhaal van de man is alcohol. Op het moment van de feiten stond hij onder voorwaarden en mocht hij zich niet laten gaan aan alcoholmisbruik. “Als de beklaagde niet heeft gedronken, dan is er geen probleem”, aldus de openbare aanklager die een straf met voorwaarden vordert. Volgens zijn advocaat laat G.P. zich op dit moment goed begeleiden. Over het incident met de campingbezoeker, zei de raadsman dat haar cliënt geen respect kreeg van een vrouw toen hij de toiletten aan het schoonmaken was. Ondertussen verontschuldigde hij zich ook aan de uitbater. Vonnis 9 maart.