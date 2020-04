Man gewond na ferme klap tegen boom Hans Verbeke

26 april 2020

21u21 19 Heuvelland In de Kemmelstraat in Wulvergem gebeurde zondagavond rond 20.20 uur een zwaar ongeval. Daarbij viel één slachtoffer.

Een man die in de richting van Kemmel reed, week er om nog onduidelijke reden rechts van de weg af. Dat gebeurde kort voor het kruispunt met Gremmerslinde. Zijn wagen sloeg te pletter tegen een boom. De Renault Mégane liep daarbij zware schade op. Aanvankelijk was bij de hulpdiensten gemeld dat de bestuurder gekneld zat in zijn auto. Maar bij aankomst van de brandweer bleek de man al uit het voertuig. Hij werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. De brandweer ruimde de brokstukken op. Door het ongeval was één rijstrook van de Kemmelstraat afgesloten. Dat leverde geen noemenswaardige problemen op.