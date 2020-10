Man die twee keer diefstal op boerderij pleegt, stuurt kat naar rechtbank Christophe Maertens

05 oktober 2020

21u15 0 Heuvelland Fransman L.Q. moet zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden nadat hij twee keer een diefstal pleegde in dezelfde boerderij in Westouter. De eigenaar was het pand aan het renoveren.

«De eerste keer pikte die man houten dakbekleding van 6 meter lang », aldus meester Mageli Verfaille, die het op de rechtbank van Ieper opneemt voor het slachtoffer. « Mijn cliënt kreeg later het hout terug, maar alles in stukken gezaagd en dus niet meer bruikbaar. » De dief werd door een buurman opgemerkt. Ook bij een tweede passage van de dief, merkte de buurman hem op en werd de politie verwittigd. Die zette de achtervolging in op de boef, die pas in Frankrijk een einde kende. L.Q., die zijn kat stuurde naar het beklaagdenbankje, riskeert een effectieve celstraf en een effectieve geldboete. Vonnis op 2 november.