Maar vier procent werkloos in Heuvelland Christophe Maertens

18 februari 2020

17u12 1 Heuvelland In de gemeente Heuvelland is vier procent van de inwoners op zoek naar werk.

“Met vier procent werkloosheid liggen we duidelijk lager dan het gemiddelde van 5,9 procent in Vlaanderen”, zegt het gemeentebestuur. “We zitten zelfs een stukje lager dan de regio Westhoek, waar de werkloosheid 4,5 procent bedraagt. De werkloosheid in de gemeente is al jaren aan het dalen, wat goed nieuws is. Het stimuleren van ondernemers en initiatieven die de werkgelegenheid verhogen, blijft voor ons een sterke prioriteit.”