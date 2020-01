Lockedyzetocht trekt voor de 22ste keer in en rond Kemmel Christophe Maertens en Erik De Block

09 januari 2020

13u46 1 Heuvelland De 22ste Lockedyze toertocht vindt op zaterdag 11 en zondag 12 januari plaats in en rond Kemmel. De tocht lokt jaarlijks heel wat mountainbikers en wegfietsers.

Deelnemers kunnen zaterdag tussen 8 en 14 uur starten, zondag is dat tussen 8 en 11 uur. De fietsers kunnen kiezen tussen 20, 35, 45, 55 en 65 kilometer met de mountainbike of 40 en 60 kilometer met de koersfiets. Inschrijvingen kost zes of zeven euro. De organisatie is in handen van club De Kodo’s en de tocht begint en eindigt aan eethuis Lockedyze in de Kemmelstraat in Kemmel. Tijdens de tocht moeten de deelnemers enkele bekende hellingen beklimmen: Monteberg, Scherpenberg, Rode berg, Vidaigneberg, Boeschepeberg, Mont de Kokereel, Catsberg, Zwarte berg en Kemmelberg.

Aangepast parcours

“Onze bevoorradingsplaats rond de Catsberg is na al onze edities een klassieker geworden. Veel fietsen werden er gereinigd of hersteld We kregen echter geen vergunning meer in een bepaalde gemeente in Noord-Frankrijk. Als club werden we genoodzaakt om in de laatste weken een nieuwe bevoorradingsplaats te zoeken en ons parcours aan te passen.We willen ook een oproep doen om de verkeersregels te volgen en respect te hebben voor de natuur.”