Lionsclub Heuvelland schenkt bewoners en zorgverleners WZC Sint-Medard manden met fruit en picon Lion Christophe Maertens

20 april 2020

Heuvelland Lionsclub Heuvelland heeft zorgverleners en bewoners van het WZC St Médard in Wijtschate in de bloemetjes gezet en hen tevens overladen met fruit. De serviceclub kocht ook al mondmaskers aan en verleent steun waar dat kan.

Wereldwijd staat Lions international al meer dan honderd jaar in voor de ondersteuning van ontelbare goede doelen, op vlak van gezondheid en vanuit een sociale invalshoek. “In ons district hebben de Lions mondmaskers besteld en laten ronddelen ten gunste van het verplegend personeel”, zegt Patrick Geelhand de Merxem van de Lions Heuvelland. “Maar ook op lokaal vlak zijn we heel actief.”

Verschillende acties

De serviceclub verwezenlijkte sinds 13 maart 2020 een aantal acties:

• Zowel in Heuvelland en in Mesen werden telkens 40 knutselpakketten voor kansarme kinderen via de OCMW’s verdeeld.

• De Lions schonk 1000 euro voor groepsaankoop mondmaskers

• Er werden 1000 mondmaskers FFP2 aangekocht voor onder andere WZC Wijtschate

• Er werd logistieke steun verleend aan de voedselbank

Picon Lion

“Aan het personeel en de bewoners hebben we fruitmanden en bloemen geschonken”, aldus Patrick Geelhand de Merxem. “We denken dat de verzorgers, onze helden, het wel verdienen om iets te drinken. Daarom schonken we ook enkele flessen van onze lokale picon Lion aan hen. Deze picon is altijd te verkrijgen bij alle leden van onze Lionsclub en de opbrengst gaat integraal naar lokale goede doelen. Wij steunen de lokale economie en de lokale goede doelen. Bovendien kunnen we niet genoeg benadrukken hoezeer wij dankbaar zijn voor de nooit aflatende en bewonderenswaardige inzet van het medisch en verplegend personeel in deze zware crisistijd.”