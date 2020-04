Lionsclub Heuvelland schenkt bewoners en zorgverleners rusthuis Sint-Medard fruitmanden en picon Christophe Maertens

20 april 2020

11u14 2 Heuvelland Lionsclub Heuvelland heeft de zorgverleners en bewoners van rusthuis Sint-Medard in Wijtschate in de bloemetjes gezet en hen overladen met fruit. De serviceclub kocht ook al mondmaskers aan en verleent steun waar dat kan.

Wereldwijd staat Lionsclub international al meer dan honderd jaar in voor de ondersteuning van ontelbare goede doelen. “In ons district hebben we mondmaskers besteld en laten ronddelen aan het verplegend personeel”, zegt Patrick Geelhand de Merxem van de Lionsclub Heuvelland. De serviceclub verwezenlijkte sinds 13 maart al verschillende acties. Zowel in Heuvelland en in Mesen heeft de club veertig knutselpakketten voor kansarme kinderen via de OCMW’s verdeeld. De leden schonken ook al duizend euro voor de groepsaankoop van mondmaskers. Ze hebben ook duizend mondmaskers gekocht voor onder andere rusthuis Sint-Medard in Wijtschate en ze hebben logistieke steun verleend aan de voedselbank.

Picon

“Aan het personeel en de bewoners van Sint-Medard hebben we ook fruitmanden en bloemen geschonken”, gaat Geelhand de Merxem verder. “We vinden ook dat de verzorgers, onze helden, wel een glaasje verdiend hebben. Daarom schonken we ook enkele flessen van onze lokale picon Lion aan hen. Deze picon is altijd te verkrijgen bij alle leden en de opbrengst gaat naar lokale goede doelen. Bovendien kunnen we niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we zijn voor de nooit aflatende en bewonderenswaardige inzet van het medisch en verplegend personeel in deze zware crisistijd.”