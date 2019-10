Lift in het gemeentehuis om toegankelijkheid nog te vergroten Christophe Maertens

29 oktober 2019

09u53 0 Heuvelland Nadat er eerder een lift werd geïnstalleerd aan de buitenkant van het gemeentehuis van Heuvelland, zal er nu ook binnen het gebouw een lift komen. Dat om de toegankelijkheid beter te maken.

“In het gemeentehuis zijn al een eind werken aan de gang om de hele zolderverdieping bruikbaar te maken voor diensten”, zegt schepen Wieland De Meyer. “Dit kan nu omdat we in de vorige legislatuur het dak vernieuwden en isoleerden. Ook de conciërgewoning komt vrij en zal gebruikt worden als bureauruimte. Met al deze extra ruimtes zal het mogelijk zijn om de sociale dienst naar Kemmel te verhuizen. Omdat toegankelijkheid echter heel belangrijk is, hebben we besloten te investeren in een lift. Nadat we al een lift installeerden om binnen in het gebouw te geraken, monteren we nu een lift in de gang om naar alle verdiepingen te kunnen. Dit is een serieuze investering van 300.000 euro, maar voor de toegankelijkheid van alle diensten is dat nu eenmaal nodig. Een deel van de kosten, namelijk ramen en dakwerken, worden gesubsidieerd door erfgoed.”