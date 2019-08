Lezing over collaboratie door Bruno De Wever Christophe Maertens

21 augustus 2019

10u03 1 Heuvelland Op vrijdag 4 oktober geeft in de bibliotheek van Heuvelland historicus Bruno De Wever een lezing over de collaboratie.

Bruno De Wever is hoogleraar aan de vakgroep geschiedenis van de 20ste eeuw, de geschiedenis van België, historische methode en publieksgeschiedenis. De geschiedkundige publiceerde verschillende boeken en duikt regelmatig op als deskundige. Thema’s waar hij in is gespecialiseerd zijn onder meer de Vlaamse Beweging, het Vlaams-nationalisme, de Nieuwe Orde, de Jodenuitroeiing en de ontkenning ervan. Ook over de collaboratie is hij een deskundige. Over dat onderwerp komt hij een lezing geven in de bibliotheek Heuvelland. De lezing vindt plaats op vrijdag 4 oktober om 20 uur in de bib langs de Schoolstraat in Wijtschate. Inkom is 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden van de bib. Graag vooraf inschrijven aan de balie, op 057/450456 of via bibliotheek@heuvelland.be.