Lerares schrijft familieroman over Poperingse hoppecultuur: “Geschiedenis ligt mij nauw aan het hart” Christophe Maertens

30 september 2020

17u25 0 Heuvelland Omdat er zo goed als geen romans bestaan met hoppe als onderwerp, schreef lerares Maaike Monkerhey (41) uit Wijtschate er maar zelf een. ‘Bellenhof’ is net als haar debuut een historisch verhaal, maar nu met volledig fictieve personages. “Een epos over liefde, verdriet, gemis en geluk verweven tussen de hopperanken”.

Maaike Monkerhey (41), een lerares uit Wijtschate, debuteerde in 2017 met de roman ‘Niet omkijken, Camille’. Dat boek beschrijft het leven van Camille Tiersen, die bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Wijtschate woonde. De jongeman slaat samen met zijn familie op de vlucht naar Frankrijk. Later wordt Camille veldwachter. Toen hij 79 jaar oud was, schreef hij op 12 velletjes papier zijn verhaal neer. Maaike Monkerhey herwerkte dat tot een roman.

Alledaagse leven

Ondertussen waagde de schrijfster zich aan een tweede boek: ‘Bellenhof’. Opnieuw situeert het verhaal zich in een historisch kader, maar dit keer tussen de hopperanken. “Ik heb een periode les gegeven in Poperinge en in die stad kom je automatisch in contact met de hopcultuur”, zegt Maaike. “Ik had er wel al eens over nagedacht om iets rond de hoppeteelt in een boek te verwerken. Het bleek dat een roman rond dat thema gewoonweg niet bestond. Het idee werd echter concreet na een lezing voor Markant over Camille. Enkele aanwezige vrouwen vroegen mij of ik al een idee had voor een volgend boek. Toen ik even later in de wagen op weg was naar huis, hakte ik de knoop door: ik vertel een verhaal rond hoppeboeren.” In tegenstelling tot het onderwerp van haar eerste boek, de Eerste Wereldoorlog, is er over de hoppecultuur heel wat minder literatuur te vinden. Maaike las enkele boeken, maar ging ook praten met dames die waren opgegroeid tussen de hoppeplanten. Terwijl het hoofdpersonage van haar vorig schrijfstel nog op de historische figuur van Camille was gebaseerd, ontsproot Leo Lebbe volledig uit de fantasie van de auteur. Ze liet Leo geboren worden op 6 september 1944, tegen het einde van de Duitse bezetting. “Het levensverhaal en dat van de familie slingert zich tussen een snel veranderde hopcultuur. Tradities verdwijnen en de modernisering van de landbouw zorgt voor een ware omwenteling. Over de generaties heen zijn liefde, verdriet, gemis en geluk verweven met het alledaagse leven van de Lebbes”, zegt de achterflap van het boek over het verhaal.

Hoppestoet

“Het was eigenlijk de bedoeling de roman te laten eindigen met de Hoppestoet en de Hoppefeesten in Poperinge die dit jaar zouden plaatsvinden. Corona besliste daar echter anders over. Omdat ik het niet kon maken die onbestaande stoet te gebruiken in mijn verhaal, werkte ik dan maar een ander plot uit, dat zich in 2019 afspeelt. Wat ik er dan van heb gemaakt? Ach, dat zal ik niet verklappen, daarvoor moet je boek maar lezen”, lacht de schrijfster. Maaike geeft nog mee dat haar tweede boek in ieder geval niet haar laatste is. “Ik heb al aan het nadenken over een volgende roman. Veel kan ik daar nog niet over zeggen, enkel dat het opnieuw een historische vertelling wordt. Ik ben nu eenmaal gebeten door geschiedenis.”

‘Bellenhof’ is uitgegeven bij Uitgeverij Bibliodroom, bevat 216 bladzijden en kost 22,95 euro. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en online.