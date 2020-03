Landbouwer krijgt oesterzwammen aan de straatstenen niet meer kwijt: “Mijn oproep? Koop alstublieft lokaal” Christophe Maertens

29 maart 2020

17u12 0 Heuvelland Landbouwer Freddy Delaplace uit Nieuwkerke vraagt mensen lokaal te kopen. De boer komt door de coronamaatregelen in het nauw, omdat hij vooral Franse klanten heeft die nu de grens niet meer over mogen. “De gezondheid van de mensen is het allerbelangrijkste, maar de boer die teelt voor de verse markt komt in grote problemen, geen afzet en geen prijzen.”

Landbouwer Freddy Delaplace baat het landbouwbedrijf ’t Kapelhof uit, langs de Zuidlindestraat in Nieuwkerke, op enkele honderden meter van de Franse grens. Freddy en zijn vrouw Marleen telen oesterzwammen, aardbeien, bio mestkuikens en ze doen aan akkerbouw. Met de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, begint het er benauwd uit te zien voor de boer.

Kleinere afnemers

“Onze oesterzwammen geraken we niet meer aan de straatstenen kwijt”, zegt hij. “We leveren het grootste deel van onze teelt aan een groothandel in Frankrijk, maar door de coronamaatregelen gaat dat niet meer. Die zaak is gesloten. In ons land is het al heel kalm, maar bij onze zuiderburen is het gewoon doods op dit moment. De rest van onze afzetmarkt is thuisverkoop en ook daarbij is het merendeel van onze klanten van over de grens. Die mensen mogen echter niet meer naar België komen met alle gevolgen van dien. We mogen onze groenten wel nog overbrengen naar Frankrijk en daarom ben ik wat kleinere afnemers aan het zoeken. Of dat zal lukken, weet ik niet.”

REO Veiling

Freddy Delaplace ziet het tevens somber in voor het aardbeienseizoen dat volgende maand begint. “De aardbeien worden verkocht op onze hoeve en voor die vruchten komen onze klanten voor 80 procent van over de grens”, aldus de boer.

De landbouwer draagt momenteel zijn goederen naar de REO Veiling – “Het is beter dan weggooien” – maar voor hem is dat niet echt een oplossing. “Op de veiling zien we elke dag de prijzen zakken”, klinkt het. “Als je ziet hoe duur de waren in de winkel worden verkocht, stellen we ons daar vragen bij. Voor 1 kg oesterzwammen krijg ik 1 euro, terwijl die in het warenhuis voor 5 euro staan geprijsd.”

Zelf koken

De boer stuurde naar de burgemeester van Heuvelland de vraag of hij eventueel zijn producten in een kraampje in het centrum van de gemeente aan de man zou mogen brengen. “Ook ga ik proberen streekgenoten naar mijn boerderij te lokken, waar ze mijn producten kunnen kopen. Ik moet in ieder geval iets doen. Ik begrijp dat de gezondheid van de mensen het allerbelangrijkste is, maar als bedrijf ga ik deze crisis niet zomaar overleven.”

De landbouwer wil mensen overtuigen lokaal te kopen in plaats van niet-streekgebonden producten. “Mensen moeten in deze crisis weer zelf koken. Doe dat dan alstublieft met lokale producten”, aldus nog Freddy Delaplace.